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Факты / Україна

Первая ракетная атака на Киев в 2023: Кличко показал фото последствий

Илья Нежигай, редактор ленты
Первая ракетная атака на Киев в 2023: Кличко показал фото последствий

После уничтожения вражеской ракеты в небе над Киевом обломок упал на припаркованный автомобиль в Шевченковском районе столицы.

Как сообщил в своем Telegram канале городской голова Киева Виталий Кличко, взрывы также раздавались в Голосеевском районе.

— Взрывы в Голосеевском и Шевченковском районах столицы. В Шевченковском обломок ракеты упал на автомобиль Фольксваген и повредил капот авто, — написал он.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет, добавил Кличко.

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Киевская городская военная администрация также обнародовала дополнительные фото с места падения обломков уничтоженной ракеты врага.

Напомним, российские оккупанты в первый час Нового года атаковали города и села Украины, в результате чего воздушная тревога была объявлена по территории всего государства.

Взрывы и работу противовоздушной обороны было слышно в Киевской области и Киеве.

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Фото: Віталій Кличко

Источник: Віталій Кличко

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