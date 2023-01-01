Первая ракетная атака на Киев в 2023: Кличко показал фото последствий
После уничтожения вражеской ракеты в небе над Киевом обломок упал на припаркованный автомобиль в Шевченковском районе столицы.
Как сообщил в своем Telegram канале городской голова Киева Виталий Кличко, взрывы также раздавались в Голосеевском районе.
— Взрывы в Голосеевском и Шевченковском районах столицы. В Шевченковском обломок ракеты упал на автомобиль Фольксваген и повредил капот авто, — написал он.
По предварительной информации, жертв и пострадавших нет, добавил Кличко.
Киевская городская военная администрация также обнародовала дополнительные фото с места падения обломков уничтоженной ракеты врага.
Напомним, российские оккупанты в первый час Нового года атаковали города и села Украины, в результате чего воздушная тревога была объявлена по территории всего государства.
Взрывы и работу противовоздушной обороны было слышно в Киевской области и Киеве.
Фото: Віталій Кличко
Источник: Віталій Кличко