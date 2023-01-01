Перша ракетна атака на Київ у 2023: Кличко показав фото наслідків
Після знищення ворожої ракети у небі над Києвом уламок впав на припаркований автомобіль у Шевченківському районі столиці.
Як повідомив у своєму Telegram каналі міський голова Києва Віталій Кличко, вибухи також лунали у Голосіївському районі.
– Вибухи в Голосіївському та Шевченківському районах столиці. В Шевченківському уламок ракети впав на автомобіль Фольксваген і пошкодив капот авто, – написав він.
За попередньою інформацією, жертв і потерпілих немає, додав Кличко.
Київська міська військова адміністрація також оприлюднила додаткові фото з місця падіння уламків знищеної ракети ворога.
Нагадаємо, російські окупанти в першу годину Нового року атакували міста та села України, внаслідок чого повітряна тривога була оголошена по території всієї держави.
Вибухи та роботу протиповітряної оборони було чутно у Київській області та Києві.
Фото: Віталій Кличко
Джерело: Віталій Кличко