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Факти / Україна

Перша ракетна атака на Київ у 2023: Кличко показав фото наслідків

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Перша ракетна атака на Київ у 2023: Кличко показав фото наслідків

Після знищення ворожої ракети у небі над Києвом уламок впав на припаркований автомобіль у Шевченківському районі столиці.

Як повідомив у своєму Telegram каналі міський голова Києва Віталій Кличко, вибухи також лунали у Голосіївському районі.

– Вибухи в Голосіївському та Шевченківському районах столиці. В Шевченківському уламок ракети впав на автомобіль Фольксваген і пошкодив капот авто, – написав він.

За попередньою інформацією, жертв і потерпілих немає, додав Кличко.

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Київська міська військова адміністрація також оприлюднила додаткові фото з місця падіння уламків знищеної ракети ворога.

Нагадаємо, російські окупанти в першу годину Нового року атакували міста та села України, внаслідок чого повітряна тривога була оголошена по території всієї держави.

Вибухи та роботу протиповітряної оборони було чутно у Київській області та Києві.

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Фото: Віталій Кличко

Джерело: Віталій Кличко

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