ПВО отрабатывает: враг атакует Киевскую область дронами

Январь, 01 в 2:08

Россия атакует Киевскую область беспилотниками.

В то же время от вражеских воздушных объектов Украину защищает противовоздушная оборона, сообщил глава Киевской ОГА Алексей Кулеба.

— Киевскую область атакуют дроны. Стоим. Наша ПВО отрабатывает, — написал он.

Он призвал жителей области находиться в безопасных местах.

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Напомним, российские оккупанты в первый час Нового года атаковали города и села Украины, в результате чего воздушная тревога была объявлена по территории всего государства.

Взрывы и работу противовоздушной обороны было слышно в Киевской области и Киеве.