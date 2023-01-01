ПВО отрабатывает: враг атакует Киевскую область дронами
Россия атакует Киевскую область беспилотниками.
В то же время от вражеских воздушных объектов Украину защищает противовоздушная оборона, сообщил глава Киевской ОГА Алексей Кулеба.
— Киевскую область атакуют дроны. Стоим. Наша ПВО отрабатывает, — написал он.
Он призвал жителей области находиться в безопасных местах.
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Напомним, российские оккупанты в первый час Нового года атаковали города и села Украины, в результате чего воздушная тревога была объявлена по территории всего государства.
Взрывы и работу противовоздушной обороны было слышно в Киевской области и Киеве.