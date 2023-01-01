ППО відпрацьовує: ворог атакує Київщину дронами
Росія атакує Київську область безпілотниками.
Водночас від ворожих повітряних об’єктів Україну захищає протиповітряна оборона, повідомив очільник Київської ОВА Олексій Кулеба.
– Київщину атакують дрони. Стоїмо. Наша ППО відпрацьовує, – написав він.
Він закликав мешканців області перебувати у безпечних місцях.
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Нагадаємо, російські окупанти в першу годину Нового року атакували міста та села України, внаслідок чого повітряна тривога була оголошена по території всієї держави.
Вибухи та роботу протиповітряної оборони було чутно у Київській області та Києві.