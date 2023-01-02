Січень, 02 в 15:40

В окупованій Макіївці Донецької області знищили будівлю ПТУ №19 з мобілізованими окупантами.

Як повідомив СтратКом ЗСУ, там загинули близько 400 загарбників, ще приблизно 300 зазнали поранень.



Оновлено о 15:40. Міноборони Росії визнало удар по місцю дислокації своїх мобілізованих солдатів і загибель 63-х з них. Окупанти розповіли про влучання чотирма ракетами HIMARS. Також РФ заявила, що дві ракети нібито збила їхня ППО.

Зараз дивляться

Український блогер Ігор Лаченков у ніч на 2 січня опублікував відео, на якому ЗСУ запускали всього чотири ракети з РСЗВ HIMARS і вітали з Новим роком.

Пропагандисти РФ – як так звані воєнкори, так і державні медіа, – підтвердили завдання ударів. У російських пабліках стали з’являтися повідомлення про те, що кількість убитих може сягати 600 осіб.

Український журналіст та блогер Денис Казанський пише, що удару по будівлі завдали з РСЗВ HIMARS. Загарбники це також підтверджують.

– Точних цифр ніхто не розкриє, але з тональності постів зрозуміло, що вони дуже високі. Тож у новорічні свята родичам мобілізованих росіян доведеться зустрічати сотні трун з України, – написав Казанський.

– Виглядає так, що який би наступ росіяни не задумали, але “наступаючих” треба десь розмістити. Бажано ближче до лінії фронту. Як не крути, а кількість міст, де будуть розквартировувати, та місць, які можна під це знайти, доволі обмежена. Частину цих будівель вже випалили, тому доводиться кожного разу шукати щось нове. Треба, щоб було багато місць для особового складу, плюс техніки. В теорії все ясно, але кожне таке “круте” місце також знають місцеві, тому про це дізнається розвідка. Взагалі купу техніки та особового складу важко приховати, – пише Павлушко.

OSINT-аналітик InformNapalm Антон Павлушко пояснював у своєму дописі, що у росіян сталася логістична безвихідь – особовий склад та техніку потрібно десь розміщувати, але про ці місця дізнається розвідка.



Проросійські пабліки з посиланням на “воєнкорів” заявили, що причиною влучання стало використання військовослужбовцями телефонів з російськими sim-картками.

Нагадаємо, на військовому аеродромі Балтімор у Воронежі сталися вибухи.

Фото: Скріншот з відео, скріншот