Январь, 02 в 14:08

Жители оккупированного Бердянска (Запорожская область) сообщают о громких взрывах в городе. Они выкладывают фото и видео, на которых дым поднимается в районе аэропорта, который оккупанты сделали своей базой.

В то же время россияне сообщают, что якобы уничтожили БПЛА в 35 км от города, однако вряд ли это правда, потому что очень много несовпадений с реальностью.

Местные СМИ пишут, что российские вертолеты кружат над территорией аэропорта, откуда поднимается дым, и это точно не в 35 км от Бердянска.

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Официального подтверждения информации о взрывах на базе россиян в аэропорту Бердянска пока нет.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 313-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Фото: Бердянськ Сьогодні