Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия

Громкие взрывы в оккупированном Бердянске: очевидцы показали дым в районе аэропорта

Валентина Летяк, редактор ленты
Требует проверки
вибухи в окупованому Бердянську

Жители оккупированного Бердянска (Запорожская область) сообщают о громких взрывах в городе. Они выкладывают фото и видео, на которых дым поднимается в районе аэропорта, который оккупанты сделали своей базой.

В то же время россияне сообщают, что якобы уничтожили БПЛА в 35 км от города, однако вряд ли это правда, потому что очень много несовпадений с реальностью.

Местные СМИ пишут, что российские вертолеты кружат над территорией аэропорта, откуда поднимается дым, и это точно не в 35 км от Бердянска.

Сейчас смотрят

Официального подтверждения информации о взрывах на базе россиян в аэропорту Бердянска пока нет.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 313-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Читайте
На военном аэродроме в Воронеже произошли взрывы

Фото: Бердянськ Сьогодні

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка