На военном аэродроме в Воронеже произошли взрывы
На аэродроме Балтимор в российском Воронеже произошли взрывы.
Около двух ночи по местному времени в сети стали распространяться сообщения, а также фото и видео взрыва.
Российские власти сразу не комментировали ситуацию.
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Только на утро местная администрация сообщила, что ПВО якобы сбило украинский разведывательный беспилотник на подлете к городу.
На видео, которое публиковали местные жители ночью, видно дым в небе.
Аэродром Балтимор открыт в 30-х годах прошлого века.
Там базируется полк фронтовых бомбардировщиков Су-34.
Напомним, на российском аэродроме Энгельс 29 декабря прогремели взрывы.
Фото: Скриншот видео