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Факты / Світ / Росія

На военном аэродроме в Воронеже произошли взрывы

Евгения Грейс, редактор ленты
Воронеж аеродром Балтимор

На аэродроме Балтимор в российском Воронеже произошли взрывы.

Около двух ночи по местному времени в сети стали распространяться сообщения, а также фото и видео взрыва.

Российские власти сразу не комментировали ситуацию.

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Только на утро местная администрация сообщила, что ПВО якобы сбило украинский разведывательный беспилотник на подлете к городу.

На видео, которое публиковали местные жители ночью, видно дым в небе.


Аэродром Балтимор открыт в 30-х годах прошлого века.

Там базируется полк фронтовых бомбардировщиков Су-34.

Напомним, на российском аэродроме Энгельс 29 декабря прогремели взрывы.

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Фото: Скриншот видео

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