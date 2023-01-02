Январь, 02 в 11:23

На аэродроме Балтимор в российском Воронеже произошли взрывы.

Около двух ночи по местному времени в сети стали распространяться сообщения, а также фото и видео взрыва.

Российские власти сразу не комментировали ситуацию.

Сейчас смотрят

Только на утро местная администрация сообщила, что ПВО якобы сбило украинский разведывательный беспилотник на подлете к городу.

На видео, которое публиковали местные жители ночью, видно дым в небе.



Аэродром Балтимор открыт в 30-х годах прошлого века.

Там базируется полк фронтовых бомбардировщиков Су-34.

Напомним, на российском аэродроме Энгельс 29 декабря прогремели взрывы.

Фото: Скриншот видео