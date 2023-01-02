Січень, 02 в 0:19

У ніч з 1 на 2 січня у Києві чутно вибухи. За попередньою інформацією, спрацювали сили протиповітряної оборони.

Оновлено 00:30. У столиці пролунали повторні вибухи.

Раніше очевидці повідомляли про потужний вибух на лівому березі, а також у Голосіївському районі Києва. Офіційного підтвердження інформації наразі немає.

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