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Факти / Україна

У Києві чутно вибухи, ймовірно – робота ППО

Валентина Чорна, редакторка стрічки
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Вибух
Фото: Depositphotos

У ніч з 1 на 2 січня у Києві чутно вибухи. За попередньою інформацією, спрацювали сили протиповітряної оборони.

Оновлено 00:30. У столиці пролунали повторні вибухи.

Раніше очевидці повідомляли про потужний вибух на лівому березі, а також у Голосіївському районі Києва. Офіційного підтвердження інформації наразі немає.

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