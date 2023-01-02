Январь, 02 в 9:01

В ночь на понедельник, 2 января, Россия снова атаковала Украину иранскими ударными беспилотниками Shahed-131/136. Наши военные уничтожили 39 “шахедов”.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

Нападение отбили зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация Воздушных сил ВСУ и мобильные огневые группы.

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Все активнее привлекается техника и вооружение, предоставленные Украине нашими западными партнерами, отмечают в командовании Воздушных сил.

Кроме того, защитники неба уничтожили два БПЛА оперативно-тактического уровня Орлан-10 и управляемую авиационную ракету Х-59.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, ночью 40 дронов шли на Киев. 15 беспилотников уничтожили над соседними областями, три — в Киевской области и 22 дрона — над столицей.

Ночью, 2 января, в Киевской области российские ударные дроны повредили объект критической инфраструктуры и частные дома.

Фото: ВС ВСУ