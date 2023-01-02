Січень, 02 в 9:01

У ніч на понеділок, 2 січня, Росія знову атакувала Україну іранськими ударними безпілотниками Shahed-131/136. Наші військові знищили 39 “шахедів”.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Напад відбивали зенітні ракетні підрозділи, винищувальна авіація Повітряних сил ЗСУ та мобільні вогневі групи.

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Дедалі активніше залучається техніка та озброєння надані Україні нашими західними партнерами, наголошують у командуванні Повітряних сил.

Крім того, захисники неба знищили два БпЛА оперативно-тактичного рівня Орлан-10 та керовану авіаційну ракету Х-59.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, вночі 40 дронів йшли на Київ. 15 безпілотників знищили над сусідніми областями, три – на Київщині та 22 дрони – над столицею.

Вночі, 2 січня, на Київщині російські ударні дрони пошкодили об’єкт критичної інфраструктури та приватні будинки.

Фото: ПС ЗСУ