Січень, 02 в 18:51

У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили ураження бази окупантів у Макіївці Донецької області.

Про це йдеться у вечірньому зведенні станом на 2 січня.

– 31 грудня в районі зосередження у населеному пункті Макіївка Донецької області, було знищено та пошкоджено до 10 одиниць ворожої військової техніки різних типів, втрати особового складу окупантів уточнюються, – йдеться у повідомленні.

Раніше стало відомо, що в окупованій Макіївці знищили будівлю ПТУ №19 з мобілізованими окупантами.

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Як повідомив СтратКом ЗСУ, там загинули близько 400 загарбників, ще приблизно 300 зазнали поранень.

Міноборони Росії визнало удар по місцю дислокації своїх мобілізованих солдатів і загибель 63-х з них. Окупанти розповіли про влучання чотирма ракетами HIMARS. Також РФ заявила, що дві ракети нібито збила їхня ППО.