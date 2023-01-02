Знищено до 10 одиниць техніки: у Генштабі підтвердили ураження бази окупантів у Макіївці
У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили ураження бази окупантів у Макіївці Донецької області.
Про це йдеться у вечірньому зведенні станом на 2 січня.
– 31 грудня в районі зосередження у населеному пункті Макіївка Донецької області, було знищено та пошкоджено до 10 одиниць ворожої військової техніки різних типів, втрати особового складу окупантів уточнюються, – йдеться у повідомленні.
Раніше стало відомо, що в окупованій Макіївці знищили будівлю ПТУ №19 з мобілізованими окупантами.
Як повідомив СтратКом ЗСУ, там загинули близько 400 загарбників, ще приблизно 300 зазнали поранень.
Міноборони Росії визнало удар по місцю дислокації своїх мобілізованих солдатів і загибель 63-х з них. Окупанти розповіли про влучання чотирма ракетами HIMARS. Також РФ заявила, що дві ракети нібито збила їхня ППО.