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Факты / Україна

Россия запускает старые советские ракеты, которые падают на ее территории — Маломуж

Валентина Чорна, редактор ленты
Россия запускает старые советские ракеты, которые падают на ее территории — Маломуж

Россия запускает старые советские ракеты, которые все чаще падают на ее территории, не долетая до Украины.

Об этом в эфире телеканала Freedom заявил бывший глава Службы внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж.

– Мы фиксировали прилет Х-59 и Х-555 – это старые советские ракеты, им 40-50 лет. Они не проходили регламентные работы, поэтому падают на территории России. Миллионы разных типов снарядов находятся в лесах, складах, ящиках, под дождем, под снегом. Они их запускают, потому что есть дефицит новых снарядов, но перспектив их использования нет, – сказал он.

Маломуж отметил, что с ядерным оружием в России такая же ситуация – регламентные работы не проводились в течение десятков лет.

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