Росія запускає старі радянські ракети, які падають на її території – Маломуж

Січень, 03 в 12:36

Росія запускає старі радянські ракети, які все дедалі частіше падають на її території, не долітаючи до України.

Про це в ефірі телеканалу Freedom заявив колишній очільник Служби зовнішньої розвідки України, генерал Микола Маломуж.

– Ми фіксували приліт Х-59 та Х-555 – це старі радянські ракети, їм 40-50 років. Вони не проходили регламентних робіт, тому падають на території Росії. Мільйони різних типів снарядів перебувають у лісах, складах, ящиках, під дощем, під снігом. Вони їх запускають, бо є дефіцит нових снарядів, але перспектив їхнього використання немає, – сказав він.

Маломуж зазначив, що з ядерною зброєю в Росії така сама ситуація – регламентні роботи не проводились протягом десятків років.

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