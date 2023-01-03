Ракетный обстрел Дружковки и взрывы в ряде областей: 314-й день войны в Украине (онлайн)
Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что Россия планирует длительную атаку Шахедами, ее ставка может быть на истощение. Только за два дня 2023 года над Украиной было сбито более 80 иранских дронов.
Россия обстреляла Берислав в Херсонской области, в результате чего были ранены пять человек.
Взрывы прозвучали в ряде областей – Черкасской, Днепропетровской, Запорожской и Киевской.
Удар по Ледовой арене в Дружковке Донецкой области подтвердил гендиректор хоккейного клуба Донбасс Федор Ильенко.
— Ледовая арена… это не просто здание… это второй дом для нашего клуба после 2014-го года… это сотни детских соревнований, десятки международных турниров, улыбки детей… это самая большая школа хоккея и фигурного катания в Украине… это люди, которые создавали радость все 8 лет с начала войны… нет слов… “освободители”, — написал он.
В Сватово на оккупированной территории Луганской области произошел взрыв на складе с боекомплектами российских оккупантов. По информации канала СтратКом ВСУ, россияне свозили туда боекомплект почти 2 недели.
— Передаем привет вражеской ПВО, которое должно было защищать Сватово, но как всегда не защитило! Состав БК – все. Россияне и местная вата тихонько туда свозили БК (боекомплект, – Ред.) почти 2 недели. Поэтому ВСУ пришлось немного потерпеть и просто фиксировать количество заезжающих на базу Уралов – говорится в сообщении.
Предварительно известно, что инцидент произошел вчера, 1 января. Кроме того, эту информацию перепостил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай у себя в соцсетях.
85% украинцев считают недопустимыми любые территориальные уступки России для скорейшего достижения мира.
Лишь 8% полагают, что для достижения мира и сохранения независимости можно отказаться от некоторых территорий.
Об этом свидетельствует опрос КМИС, который провели 4-27 декабря путем телефонных интервью.
Цифры фактически идентичны для всех регионов Украины. Есть незначительная разница у украиноязычных и русскоязычных украинцев – среди первых уступки отвергают 89%, среди вторых – 76%.