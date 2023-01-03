Ракетный обстрел Дружковки и взрывы в ряде областей: 314-й день войны в Украине (онлайн)

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что Россия планирует длительную атаку Шахедами, ее ставка может быть на истощение. Только за два дня 2023 года над Украиной было сбито более 80 иранских дронов.

Россия обстреляла Берислав в Херсонской области, в результате чего были ранены пять человек.

Взрывы прозвучали в ряде областей – Черкасской, Днепропетровской, Запорожской и Киевской.