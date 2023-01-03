В Воздушных силах объяснили, почему оккупанты отправляют Шахеды вдоль Днепра
Российские оккупационные войска при атаках направляли свои дроны-камикадзе вдоль русла Днепра, чтобы их труднее было перехватить.
Об этом в эфире Украинского радио рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат.
Он отметил, что дроны программируются на определенные маршруты и летят с использованием спутниковой навигации.
Однако оккупанты пытаются задавать им такой маршрут, чтобы Шахеды были как можно менее заметны на радарах. Для этого они должны двигаться как можно ближе к поверхности.
— Радиолокационно они становятся менее видимыми из-за того, что ближе прижимаются к земле. Хочешь жить – прижимаешься ниже. Радиолокационная антенна, выявляющая цель, не будет ее видеть, если цель летит ниже уровня антенны, – сказал Игнат.
Он добавил, что две последние атаки были направлены вдоль Днепра, поскольку их основной целью был Киев, и отметил, что во время этих атак уничтожено 45 и 39 беспилотников.
— Два воздушных командования Восток и Юг уничтожили определенное количество дронов: некоторые по пути в столицу сбили истребители, а большая часть уничтожена на подступах к Киеву. Киевская зенитно-ракетная бригада поработала достаточно успешно, – сказал Игнат.
В конце декабря руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что Россия приобрела у Ирана 1,7 тыс. дронов Shahed, снабжаемых траншами.