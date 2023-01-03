В Воздушных силах объяснили, почему оккупанты отправляют Шахеды вдоль Днепра

Январь, 03 в 19:22

Российские оккупационные войска при атаках направляли свои дроны-камикадзе вдоль русла Днепра, чтобы их труднее было перехватить.

Об этом в эфире Украинского радио рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

Он отметил, что дроны программируются на определенные маршруты и летят с использованием спутниковой навигации.

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Однако оккупанты пытаются задавать им такой маршрут, чтобы Шахеды были как можно менее заметны на радарах. Для этого они должны двигаться как можно ближе к поверхности.

— Радиолокационно они становятся менее видимыми из-за того, что ближе прижимаются к земле. Хочешь жить – прижимаешься ниже. Радиолокационная антенна, выявляющая цель, не будет ее видеть, если цель летит ниже уровня антенны, – сказал Игнат.

Он добавил, что две последние атаки были направлены вдоль Днепра, поскольку их основной целью был Киев, и отметил, что во время этих атак уничтожено 45 и 39 беспилотников.

— Два воздушных командования Восток и Юг уничтожили определенное количество дронов: некоторые по пути в столицу сбили истребители, а большая часть уничтожена на подступах к Киеву. Киевская зенитно-ракетная бригада поработала достаточно успешно, – сказал Игнат.

В конце декабря руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что Россия приобрела у Ирана 1,7 тыс. дронов Shahed, снабжаемых траншами.