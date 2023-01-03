С сентября украинские силы ПВО сбили около 500 иранских дронов

Январь, 03 в 13:47

С сентября 2022 года силы противовоздушной обороны Украины уничтожили около полутысячи иранских дронов-камикадзе.

Об этом сообщил спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

– Количество сбитых дронов уже приближается к цифре полтысячи с 11 сентября. Это полтысячи только сбитых дронов. Чуть меньше и крылатых ракет. Я считаю атаки по критической инфраструктуре Украины с 11 сентября, – сказал он.

Игнат также отметил, что за прошедшие двое суток ПВО сбила 100% беспилотников, запущенных РФ по Украине. Это 84 иранских дрона.

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Ранее Игнат сообщал, что Киев больше всего подвергается атакам иранскими дронами-камикадзе Shahed.

Источник: телемарафон