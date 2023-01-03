У Повітряних силах пояснили, чому окупанти відправляють шахеди уздовж Дніпра

Січень, 03 в 19:22

Російські окупаційні війська під час атак спрямовували свої дрони-камікадзе уздовж русла Дніпра, щоб їх важче було перехопити.

Про це в ефірі Українського радіо пояснив спікер Повітряних сил Юрій Ігнат.

Він зазначив, що дрони програмуються на певні маршрути і летять з використанням супутникової навігації.

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Однак окупанти намагаються задавати їм такий маршрут, щоб шахеди були якнайменш помітні на радарах. Для цього вони повинні рухатися якомога нижче до поверхні.

— Радіолокаційно вони стають менш видимими через те, що ближче притискаються до землі. Хочеш жити ― притискаєшся нижче. Радіолокаційна антена, що виявляє ціль, не буде її бачити, якщо ціль летить нижче рівня антени, – сказав Ігнат.

Він додав, що дві останні атаки були спрямовані вздовж Дніпра, оскільки їхньою основною метою був Київ, і зазначив, що під час цих атак знищено 45 та 39 безпілотників.

— Два повітряні командування Схід та Південь знищили певну кількість дронів: деяких на шляху до столиці збили винищувачі, а більшу частину знищено на підступах до Києва. Київська зенітно-ракетна бригада попрацювала доволі успішно, – сказав Ігнат.

Наприкінці грудня керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов повідомив, що Росія придбала в Ірану 1,7 тис. дронів Shahed, які постачають траншами.