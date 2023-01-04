В Запорожье и Херсоне раздаются взрывы — СМИ
Требует проверки
Фото: Depositphotos
Поздним вечером в Запорожье и Херсоне слышны взрывы.
Об этом сообщают в СМИ.
— Запорожье и Херсон — слышны взрывы. Будьте в укрытиях, — пишет Telegram-канал Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами.
Пока официального подтверждения не было.
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О разрушениях и пострадавших пока информации нет.
Напомним, что в течение 2 января российские войска обстреляли территорию Херсонщины 79 раз, в результате чего погибли два человека, девять жителей области получили ранения разной степени тяжести.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 314-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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