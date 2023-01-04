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Факты / Україна

В Запорожье и Херсоне раздаются взрывы — СМИ

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Требует проверки
В Запорожье и Херсоне раздаются взрывы — СМИ
Фото: Depositphotos

Поздним вечером в Запорожье и Херсоне слышны взрывы.

Об этом сообщают в СМИ.

— Запорожье и Херсон — слышны взрывы. Будьте в укрытиях, — пишет Telegram-канал Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами.

Пока официального подтверждения не было.

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О разрушениях и пострадавших пока информации нет.

Напомним, что в течение 2 января российские войска обстреляли территорию Херсонщины 79 раз, в результате чего погибли два человека, девять жителей области получили ранения разной степени тяжести.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 314-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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