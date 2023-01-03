Январь, 03 в 10:51

В течение 2 января российские войска обстреляли территорию Херсонщины 79 раз.

Как сообщил глава ОВА Ярослав Янушевич, враг бил по мирным населенным пунктам области из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.

– Херсон российская армия атаковала 32 раза. Вражеские снаряды попали в авторынок, коммунальное предприятие, частные и многоквартирные дома, – написал он.

Из-за российских обстрелов 2 января погибли два человека, девять жителей Херсонщины получили ранения разной степени тяжести.

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Ранее стало известно, что население Херсона сократилось до 50-60 тыс., в городе осталось менее 20% довоенных жителей. В конце февраля 2022 года там проживало около 330 тыс. человек.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 314-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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