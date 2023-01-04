Січень, 03 в 22:58

Пізно ввечері у Запоріжжі та Херсоні чутно вибухи.

Про це повідомляють у ЗМІ.

– Запоріжжя і Херсон — чутно вибухи. Будьте в укриттях, – повідомляє Telegram-канал Збройні сили України. Війна з окупантами.

Поки що офіційного підтвердження не було.

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Про руйнування та постраждалих наразі інформації немає.

Нагадаємо, що протягом 2 січня російські війська обстріляли територію Херсонщини 79 разів, через що загинули дві людини, дев’ять жителів області зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 314-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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