З вересня українські сили ППО збили близько 500 іранських дронів

Січень, 03 в 13:47

З вересня 2022 року сили протиповітряної оборони України знищили майже пів тисячі іранських дронів-камікадзе.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

– Кількість збитих дронів вже наближається до цифри пів тисячі з 11 вересня. Це пів тисячі тільки збитих дронів. Трохи менше і крилатих ракет. Я рахую атаки по критичній інфраструктурі України з 11 вересня, – сказав він.

Ігнат також зазначив, що за минулі дві доби ППО збила 100% безпілотників, запущених РФ по Україні. Це 84 іранські дрони.

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Раніше Ігнат повідомляв, що Київ найбільше зазнає атак іранськими дронами-камікадзе Shahed.

Джерело: телемарафон