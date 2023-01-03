З вересня українські сили ППО збили близько 500 іранських дронів
Фото: ДСНС
З вересня 2022 року сили протиповітряної оборони України знищили майже пів тисячі іранських дронів-камікадзе.
Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
– Кількість збитих дронів вже наближається до цифри пів тисячі з 11 вересня. Це пів тисячі тільки збитих дронів. Трохи менше і крилатих ракет. Я рахую атаки по критичній інфраструктурі України з 11 вересня, – сказав він.
Ігнат також зазначив, що за минулі дві доби ППО збила 100% безпілотників, запущених РФ по Україні. Це 84 іранські дрони.
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Раніше Ігнат повідомляв, що Київ найбільше зазнає атак іранськими дронами-камікадзе Shahed.
Джерело: телемарафон