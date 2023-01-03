Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

З вересня українські сили ППО збили близько 500 іранських дронів

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
З вересня українські сили ППО збили близько 500 іранських дронів
Фото: ДСНС

З вересня 2022 року сили протиповітряної оборони України знищили майже пів тисячі іранських дронів-камікадзе.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

– Кількість збитих дронів вже наближається до цифри пів тисячі з 11 вересня. Це пів тисячі тільки збитих дронів. Трохи менше і крилатих ракет. Я рахую атаки по критичній інфраструктурі України з 11 вересня, – сказав він.

Ігнат також зазначив, що за минулі дві доби ППО збила 100% безпілотників, запущених РФ по Україні. Це 84 іранські дрони.

Зараз дивляться

Раніше Ігнат повідомляв, що Київ найбільше зазнає атак іранськими дронами-камікадзе Shahed.

Джерело: телемарафон

Читайте
Ігнат оцінив спроможність РФ щоночі атакувати Україну дронами

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка