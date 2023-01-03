Игнат оценил способность РФ каждую ночь атаковать Украину дронами

Январь, 03 в 10:11

Продолжительность атак РФ иранскими дронами зависит от поставок, а еще от оценки врагом эффективности таких ударов, поскольку за две ночи 1 и 2 января Силы противовоздушной обороны уничтожили все 84 запущенных Shahed-131/136.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона прокомментировал п рогноз президента Владимира Зеленского о вероятности ночных атак дронами в ближайшие недели.

— Если будут такими темпами, как те две ночи, то судя уже по озвученной нашими спецслужбами и разведкой информации о новой партии в 250 дронов, минимум половину они уже использовали. То есть можно условно подсчитать, — подчеркнул он.

В то же время Игнат считает, что новая партия может быть подвезена в любой момент, поскольку Россию с Ираном разделяет кусок Каспийского моря.

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— Поэтому они могут морским путем хоть каждый день эти дроны возить. Вопрос в том, готов ли Иран в дальнейшем предоставлять беспилотники, имеет ли он сколько? Или они будут делать это под видом производства на условном российском заводе, который они хотели построить. Собственно, все зависит от поставок. Поэтому готовиться будем! — сказал представитель Воздушных сил.

Игнат также отметил, что не стоит недооценивать россиян, они видят, что мы научились эффективно сбивать дроны, но они также понимают, что эти атаки истощают нашу систему ПВО.