Январь, 04 в 20:16

Бывший нардеп и подозреваемый в госизмене Виктор Медведчук рассказал во время задержания детали о многих современных деятелях, и впоследствии это все будет рассекречено.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал в эфире телемарафона.

Данилова попросили прокомментировать заявления Медведчука по обжалованию в суде решения о введении санкций против него.

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— Я хочу посмотреть, в какой суд прибудет Медведчук и по поводу чего? Что он будет доказывать? Он рассказал нам столько, что хватит на многих деятелей современности, которые еще даже не знают, что он (Медведчук, — Ред.) там под подпись нам (рассказал, — Ред.), — сказал секретарь СНБО.

Алексей Данилов добавил, что впоследствии будут рассекречены детали относительно того, что Виктор Медведчук рассказал во время задержания и следственных действий.

— Все это будет известно, вопрос только времени, — сказал он.

Напомним, перед началом полномасштабного вторжения России Виктор Медведчук находился под домашним арестом на территории Украины, но потом сбежал. 12 апреля Медведчука задержали при попытке выехать за границу.

Впрочем уже 16 апреля Лычаковский районный суд Львова отправил его под арест без права залога.

Бывшего нардепа запрещенной партии Оппозиционная платформа — За жизнь подозревают в госизмене по двум уголовным производствам.

Недавно появилась информация, что Медведчука, который был обменян на украинских защитников Азовстали, планируют лишить гражданства Украины.