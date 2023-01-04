Січень, 04 в 20:16

Колишній нардеп та підозрюваний у держзраді Віктор Медведчук розповів під час затримання деталі про багатьох сучасних діячів, і згодом це все буде розсекречено.

Про це секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов розповів в ефірі телемарафону.

Данілова попросили прокоментувати заяви Медведчука щодо оскарження у суді рішення про запровадження санкцій проти нього.

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– Я хочу подивитися, в який суд прибуде Медведчук і з приводу чого? Що він буде доводити?.. Він розповів нам стільки, що вистачить на багатьох діячів сучасності, які ще навіть не знають, що він (Медведчук, – Ред.) там під підпис нам (розповів, – Ред.), – сказав секретар РНБО.

Олексій Данілов додав, що згодом будуть розсекречені деталі того, що Віктор Медведчук розповів під час затримання та слідчих дій.

– Все це буде відомо, питання тільки часу, – сказав він.

Нагадаємо, перед початком повномасштабного вторгнення Росії Віктор Медведчук перебував під домашнім арештом на території України, але потім втік. 12 квітня Медведчука затримали під час спроби виїхати за кордон.

Втім вже 16 квітня Личаківський районний суд Львова відправив його під арешт без права застави.

Колишнього нардепа забороненої партії Опозиційна платформа – За життя підозрюють у держзраді за двома кримінальними провадженнями.

Нещодавно з’явилася інформація, що Медведчука, який був обміняний на українських захисників Азовсталі, планують позбавити громадянства України.