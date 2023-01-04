Надо оценивать последствия: Игнат прокомментировал статью NYT о сбивании дронов РФ дорогими ракетами
Говорить, что Украина сбивает дорогими ракетами дешевые дроны неправильно, потому что некорректно сравнивать возможные последствия атак этих беспилотников на объекты критической инфраструктуры или жизни людей.
Об этом в эфире национального телемарафона сказал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Таким образом он прокомментировал статью The New York Times, в которой говорилось о том, что Украина тратит дорогие ракеты на дешевые беспилотники иранского производства, которые запускает РФ.
— Ракеты, которые сейчас используются сегодня — это дорогие ракеты. Patriot вообще до $4 млн стоит. Будем ли мы поднимать истребительную авиацию, чтобы сбивать Шахеды? Это тоже чрезвычайно дорого. Будем, — сказал он.
Представитель ВС ВСУ напомнил об опыте Израиля в подобных ситуациях — их выстрелы ПВО в сотни раз превышают стоимость запущенных Градов из Сектора Гази. Но они спасают от еще больших убытков в случае попадания.
— Дрон-камикадзе Шахед — это до 100 кг взрывчатого вещества. Если оно попадает в объект критической инфраструктуры, возникает пожар, гибнут люди. Давайте тогда считать, сколько ущерба нанесет этот дрон и сколько стоит ракета, — отметил Игнат.
Фото: Алексей Резников