Январь, 04 в 15:29

Говорить, что Украина сбивает дорогими ракетами дешевые дроны неправильно, потому что некорректно сравнивать возможные последствия атак этих беспилотников на объекты критической инфраструктуры или жизни людей.

Об этом в эфире национального телемарафона сказал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Таким образом он прокомментировал статью The New York Times, в которой говорилось о том, что Украина тратит дорогие ракеты на дешевые беспилотники иранского производства, которые запускает РФ.

Сейчас смотрят

— Ракеты, которые сейчас используются сегодня — это дорогие ракеты. Patriot вообще до $4 млн стоит. Будем ли мы поднимать истребительную авиацию, чтобы сбивать Шахеды? Это тоже чрезвычайно дорого. Будем, — сказал он.

Представитель ВС ВСУ напомнил об опыте Израиля в подобных ситуациях — их выстрелы ПВО в сотни раз превышают стоимость запущенных Градов из Сектора Гази. Но они спасают от еще больших убытков в случае попадания.

— Дрон-камикадзе Шахед — это до 100 кг взрывчатого вещества. Если оно попадает в объект критической инфраструктуры, возникает пожар, гибнут люди. Давайте тогда считать, сколько ущерба нанесет этот дрон и сколько стоит ракета, — отметил Игнат.

Читайте С сентября украинские силы ПВО сбили около 500 иранских дронов

Фото: Алексей Резников