Січень, 04 в 15:29

Казати, що Україна збиває дорогими ракетами дешеві дрони неправильно, бо некоректно порівнювати можливі наслідки атак цих безпілотників на об’єкти критичної інфраструктури або життя людей.

Про це в ефірі національного телемарафону сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Таким чином він прокоментував статтю The New York Times, в якій ішлося про те, що Україна витрачає дорогі ракети на дешеві безпілотники іранського виробництва, що запускає РФ.

Зараз дивляться

– Ракети, які зараз використовуються сьогодні – це дорогі ракети. Patriot взагалі до $4 млн коштує. Чи будемо ми підіймати винищувальну авіацію, щоб збивати Шахеди? Це теж надзвичайно дорого. Будемо, – сказав він.

Речник ПС ЗСУ нагадав про досвід Ізраїля у подібних ситуаціях – їхні постріли ППО у сотні разів перевищують вартість запущених Градів із Сектору Гази. Але вони рятують від ще більших збитків у разі влучання.

– Дрон-камікадзе Шахед – це до 100 кг вибухової речовини. Якщо вона попадає в об’єкт критичної інфраструктури, виникає пожежа, гинуть люди. Давайте тоді рахувати, скільки збитків завдасть цей дрон і скільки коштує ракета, – наголосив Ігнат.

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Фото: Олексій Резніков