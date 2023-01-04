Треба оцінювати наслідки: Ігнат прокоментував статтю NYT про збиття дронів РФ дорогими ракетами
Казати, що Україна збиває дорогими ракетами дешеві дрони неправильно, бо некоректно порівнювати можливі наслідки атак цих безпілотників на об’єкти критичної інфраструктури або життя людей.
Про це в ефірі національного телемарафону сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
Таким чином він прокоментував статтю The New York Times, в якій ішлося про те, що Україна витрачає дорогі ракети на дешеві безпілотники іранського виробництва, що запускає РФ.
– Ракети, які зараз використовуються сьогодні – це дорогі ракети. Patriot взагалі до $4 млн коштує. Чи будемо ми підіймати винищувальну авіацію, щоб збивати Шахеди? Це теж надзвичайно дорого. Будемо, – сказав він.
Речник ПС ЗСУ нагадав про досвід Ізраїля у подібних ситуаціях – їхні постріли ППО у сотні разів перевищують вартість запущених Градів із Сектору Гази. Але вони рятують від ще більших збитків у разі влучання.
– Дрон-камікадзе Шахед – це до 100 кг вибухової речовини. Якщо вона попадає в об’єкт критичної інфраструктури, виникає пожежа, гинуть люди. Давайте тоді рахувати, скільки збитків завдасть цей дрон і скільки коштує ракета, – наголосив Ігнат.
Фото: Олексій Резніков