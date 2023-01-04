Украине приходится сбивать дешевые иранские дроны дорогими ракетами — NYT

Январь, 04 в 11:25

В течение первых двух ночей 2023 года украинским военным удалось уничтожить все 84 иранских дрона, запущенных Россией. Однако, по подсчетам директора украинской консалтинговой компании Molfar Артема Старосека, использование ракеты для сбивания беспилотника стоит до семи раз дороже, чем его запуск, пишет американское издание The New York Times.

— Производство иранских беспилотников может стоить $20 тыс., а стоимость запуска одной из ракет класса “земля-воздух”, используемых Украиной, может составлять от $140 тыс. для С-300 советских времен до $500 тыс. для NASAM американского производства, — уточнил эксперт.

Поэтому, по мнению аналитиков, такой дисбаланс может пойти на пользу России, что дорого будет стоить Украине и ее союзникам.

В то же время эксперт по вопросам российской армии в исследовательском институте CNA Майкл Кофман считает, что расходы на сбивание беспилотников ракетами нужно рассматривать в контексте того, что уничтожить БПЛА все же гораздо дешевле, чем отремонтировать поврежденную или разрушенную электростанцию.

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Также, по его словам, такой метод спасает человеческие жизни.

На днях президент Владимир Зеленский предупредил о вероятности ночных атак дронами в ближайшие недели.

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Фото: Повітряні сили ЗСУ