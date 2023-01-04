Удар по врагу в Макеевке: в ВСУ высмеяли “отмазку” Минобороны РФ с телефонами
Российское командование допустило большую ошибку, не обеспечив секретности размещения своих мобилизованных, поэтому версия о том, что ВСУ ударили по Макеевке, потому что солдаты, несмотря на запрет, пользовались мобильными телефонами, выглядит смешной.
Такое мнение в эфире телемарафона высказал спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.
— Конечно, использование телефонов — это ошибка, но выглядит эта версия несколько смешно. Поскольку размещать большие партии мобилизованных, которые не очень обученные и слаженные, в больших помещениях, не приспособленных для укрытия в случае опасности, это очень слабая отмазка, — подчеркнул он.
По его словам, РФ сейчас пытается найти виновного, однако главной причиной стало то, что “они не смогли разместить скрыто этот личный состав, чем мы воспользовались, доразведав цель и мощно уничтожив ее”.
В оккупированной Макеевке Донецкой области ВСУ уничтожили в новогоднюю ночь здание ПТУ №19, которое служило базой для мобилизованных оккупантов.
По данным украинских военных, там погибли около 400 захватчиков, еще около 300 ранены.
В Минобороны РФ признали удар по месту дислокации своих мобилизованных и гибель 89 солдат.
Главной причиной уничтожения их базы россияне называют включение и массовое использование, вопреки запрету, личным составом мобильных телефонов в зоне досягаемости средств поражения ВСУ. Это якобы позволило нашим военным запеленговать и определить координаты для удара.