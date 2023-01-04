Удар во ворогу в Макіївці: в ЗСУ висміяли “відмазку” Міноборони РФ з телефонами

Січень, 04 в 15:40

Російське командування допустилося великої помилки, не забезпечивши секретності розміщення своїх мобілізованих, тому версія про те, що ЗСУ вдарили по Макіївці, бо солдати попри заборону користувалися мобільними телефонами, виглядає смішною.

Таку думку в ефірі телемарафону висловив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.

– Звичайно, використання телефонів – це помилка, але виглядає ця версія дещо смішно. Оскільки розміщувати великі партії мобілізованих, які не дуже навчені та злагоджені, у великих приміщеннях, не пристосованих для укриття у разі небезпеки, це дуже слабка відмазка, – наголосив він.

За його словами, РФ зараз намагається знайти винного, проте головною причиною стало те, що “вони не змогли розмістити приховано цей особовий склад, чим ми скористались, дорозвідавши ціль і потужно знищивши її”.

Зараз дивляться

В окупованій Макіївці Донецької області ЗСУ знищили у новорічну ніч будівлю ПТУ №19, яка слугувала базою для мобілізованих окупантів.

За даними українських військових, там загинули близько 400 загарбників, ще приблизно 300 поранено.

В Міноборони РФ визнали удар по місцю дислокації своїх мобілізованих і загибель 89 солдатів.

Головною причиною знищення їхньої бази росіяни називають увімкнення і масове використання, всупереч забороні, особовим складом мобільних телефонів у зоні досяжності засобів ураження ЗСУ. Це нібито дозволило нашим військовим запеленгувати і визначити координати для удару.