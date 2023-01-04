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Факти / Україна

Україна хоче швидшої перевірки суден в межах зернової угоди – ЗМІ

Євгенія Грейс, редакторка стрічки новин
Потребує перевірки
зерновий коридор зерновий коридор

Зусилля України щодо збільшення експорту в рамках Чорноморської зернової угоди наразі зосереджені на забезпеченні швидших перевірок суден, а не на залученні більшої кількості портів в ініціативу.

Про це Reuters заявив високопоставлений український чиновник.

– Навіщо відкривати Миколаївський порт, якщо за нинішніх темпів експорту ми можемо закрити половину портів Одеси, які вже відкриті? – сказав він.

Україна є великим світовим виробником і експортером зерна, але виробництво і експорт впали з того часу, як Росія вторглася в країну і почала блокувати морські порти.

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Нагадаємо, Володимир Зеленський обговорював розширення зернового коридору з Реджепом Таїпом Ердоганом.

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Фото: Міністерство інфраструктури України

Джерело: Reuters
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