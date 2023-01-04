Україна хоче швидшої перевірки суден в межах зернової угоди – ЗМІ
Потребує перевірки
Зусилля України щодо збільшення експорту в рамках Чорноморської зернової угоди наразі зосереджені на забезпеченні швидших перевірок суден, а не на залученні більшої кількості портів в ініціативу.
Про це Reuters заявив високопоставлений український чиновник.
– Навіщо відкривати Миколаївський порт, якщо за нинішніх темпів експорту ми можемо закрити половину портів Одеси, які вже відкриті? – сказав він.
Україна є великим світовим виробником і експортером зерна, але виробництво і експорт впали з того часу, як Росія вторглася в країну і почала блокувати морські порти.
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Нагадаємо, Володимир Зеленський обговорював розширення зернового коридору з Реджепом Таїпом Ердоганом.