Декабрь, 28 в 17:39

По состоянию на 27 декабря, в Босфоре на инспекцию ожидают 96 судов, из которых 71 — вход в украинские порты, а 25 — уже загружены агропродукцией. Ежедневно проходит 6 из 10 запланированных инспекций.

Об этом сообщило Министерство инфраструктуры Украины.

В ведомстве отметили, что Россия не только снизила количество инспекционных групп, но и затягивает время самих инспекций. Таким образом, РФ является ключевым препятствием в работе “зернового коридора”.

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— Кроме уменьшения количества инспекционных групп, российская сторона прибегла к тактике затягивания времени самих инспекций из-за требований проверять параметры судов, которые не регламентируются документами СКЦ и не имеют никакого отношения к предмету проверки, — говорится в сообщении.

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Сообщается, что из-за таких действий сокращается количество суден, которые едут экспортировать украинское зерно.

— Это привело к стабильной очереди в 90+ судов, миллионному ущербу грузовладельцев, недоэкспорту минимум в 5-6 млн тонн в течение года, — добавляют в министерстве.

В Босфоре очередь из 90 кораблей. Россия тормозит работу зернового коридора / 3 фотографии

Например, недавно из порта Одессы отправился балкер BRAVE M с 28 тыс. т зерна для Ливии, который до этого месяц ожидал инспекции в коридоре.

Всего с 1 августа из украинских морских портов в рамках зерновой инициативы вышли 605 судов, в результате чего было экспортировано 15,9 млн т украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

Фото: Министерство инфраструктуры Украины