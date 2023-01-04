Україні доводиться збивати дешеві іранські дрони дорогими ракетами – NYT

Січень, 04 в 11:25

Протягом перших двох ночей 2023 року українським військовим вдалося знищити усі 84 іранські дрони, запущені Росією. Проте, за підрахунками директора української консалтингової компанії Molfar Артема Старосека, використання ракети для збиття безпілотника коштує до семи разів дорожче, ніж його запуск, пише американське видання The New York Times.

– Виробництво іранських безпілотників може коштувати лише $20 тис., а вартість запуску однієї з ракет класу “земля-повітря”, що використовуються Україною, може становити від $140 тис. для С-300 радянських часів до $500 тис. для NASAM американського виробництва, – уточнив експерт.

Тому, на думку аналітиків, такий дисбаланс може піти на користь Росії, що дорого коштуватиме Україні та її союзникам.

Водночас експерт з питань російської армії в дослідницькому інституті CNA Майкл Кофман вважає, що витрати на збиття безпілотників ракетами потрібно розглядати в контексті того, що знищити БПЛА все ж набагато дешевше, ніж відремонтувати пошкоджену або зруйновану електростанцію.

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Також, за його словами, такий метод рятує людські життя.

Днями президент Володимир Зеленський попередив про ймовірність нічних атак дронами у найближчі тижні.

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Фото: Повітряні сили ЗСУ