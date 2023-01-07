Январь, 07 в 16:41

Во время рождественской службы ПЦУ Успенский собор Киево-Печерской лавры был полностью заполнен.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

Он отметил, что много верующих плакали, поскольку сегодня произошло действительно историческое событие.

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— Впервые за несколько веков Киевская митрополия вернула себе право служить в Успенском соборе, возведенном в XII веке, разрушенном, вероятно, большевиками во время Второй мировой войны, восстановленном независимым Украинским государством, где теперь Украинская церковь правила службу на Рождество на украинском языке. Трудно описать чувства верующих, церковь была полностью заполнена. Многие плакали, потому что это действительно историческое событие и возобновление справедливости, — сказал Ткаченко.

Напомним, что 7 января в Киево-Печерской лавре состоялось богослужение под руководством Блаженнейшего митрополита и главы Православной церкви Украины Эпифания.

Это первая рождественская служба ПЦУ на территории лавры, ведь раньше богослужение здесь проводило только УПЦ (МП).

Вход в Киево-Печерскую лавру был свободным, однако необходимо было пройти через рамку-металлоискатель, как в аэропорту.