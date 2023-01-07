Січень, 07 в 16:41

Під час різдвяної служби ПЦУ Успенський собор Києво-Печерської лаври був заповнений вщент.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

Він зазначив, що багато вірян плакали, оскільки сьогодні відбулась дійсно історична подія.

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– Вперше за кілька століть Київська митрополія повернула собі право служити в Успенському соборі, який був зведений у XII столітті, зруйнований, ймовірно, більшовиками під час Другої світової війни, відновлений незалежною Українською державою, де тепер Українська церква правила службу на Різдво українською мовою. Важко описати відчуття вірян, церква була заповнена вщент. Багато з них плакали, тому що це дійсно історична подія і поновлення справедливості, – сказав Ткаченко.

Нагадаємо, що 7 січня у Києво-Печерській лаврі відбулося богослужіння під проводом Блаженнішого митрополита та очільника Православної церкви України Епіфанія.

Це перша різдвяна служба ПЦУ на території лаври, адже раніше богослужіння тут проводила лише УПЦ (МП).

Вхід до Києво-Печерської лаври був вільний, однак необхідно було пройти через рамку-металошукач, як в аеропорту.