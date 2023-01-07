Историческое событие: как состоялось богослужение ПЦУ по случаю Рождества в Киево-Печерской лавре

Январь, 07 в 14:02

В Киево-Печерской лавре 7 января состоялось действительно историческое богослужение под руководством Блаженнейшего митрополита и главы Православной церкви Украины Эпифания.

Это первая рождественская служба ПЦУ на территории лавры, ведь раньше богослужение здесь проводило только УПЦ (МП).

Вход в Киево-Печерскую лавру был свободен, однако необходимо было пройти через рамку-металлоискателя, как в аэропорту.

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Как сообщил журналист Фактов недели Сергей Кослеж, никаких провокаций или попыток сорвать службу со стороны представителей УПЦ (МП) не было.

Отдельно проводился пропуск в Нижнюю лавру, где осуществляли службу представители УПЦ (МП). По наблюдению наших журналистов, по сравнению с количеством верующих, пришедших на службу в Успенский собор, в Нижней лавре людей было немного.

В Успенском соборе во время службы негде было яблоку упасть. По оценкам, богослужения посетили несколько сотен верующих ПЦУ. Снаружи у собора был установлен большой экран для просмотра трансляции богослужения, но туристы и верующие, посетившие Киево-Печерскую лавру, пытались попасть внутрь собора.

Последний раз украинская церковь независима от Москвы служила на территории лавры еще более 300 лет назад.

Сегодняшняя служба стала возможной из-за того, что у УПЦ (МП) истекла аренда двух храмов Успенского собора и Трапезной церкви на территории Киево-Печерской лавры. Она закончилась 1 января и государство решило не продлевать ее, а ПЦУ получило специальное разрешение на проведение рождественской службы в Успенском соборе.

— Это как падение Берлинской стены для Европы. Надеемся, что с этого начнется полное объединение украинского православия. И все, кто являются здоровыми людьми в УПЦ московского патриархата, присоединятся к ПЦУ, — говорит религиовед Юрий Черноморец.

Митрополит Эпифаний поздравил всех с Рождеством и отметил, что наконец-то на территории Киево-Печерской лавры звучит украинская молитва и нет “русского мира”. Он пожелал главного, чтобы свет победил тьму, а все украинцы вернулись в свои дома.

Как отметила журналистка Фактов ICTV Кристина Гавриш, правоохранители следили и продолжают следить за соблюдением порядка на территории Киево-Печерской лавры.