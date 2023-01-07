В Киево-Печерской лавре впервые спели колядку на украинском языке
В субботу, 7 января, в Киево-Печерской лавре впервые прозвучала рождественская колядка на украинском языке.
Соответствующее видео было опубликовано прихожанами.
На видео видно, как священники вместе с украинцами поют колядку Нова радість стала.
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— Стас Юрченко (@YurchenkoSt) January 7, 2023
В Успенском соборе Киево-Печерской лавры 7 января состоялось богослужение под руководством главы ПЦУ митрополита Епифания.
Это первая рождественская служба ПЦУ на территории Лавры, поскольку раньше службу здесь проводила только УПЦ (МП).