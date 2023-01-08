Січень, 08 в 15:08

Високопоставлені політики Великої Британії з різних політичних кіл у спільній заяві підтримали вимогу про створення спеціального трибуналу для розслідування дій Росії у зв’язку зі злочином агресії проти України.

Про це повідомляє The Guardian.

Зазначено, що лідер лейбористів Кейр Стармер, колишній генеральний секретар НАТО Джордж Робертсон, колишній міністр закордонних справ Девід Оуен і колишній лідер партії Торі Ієн Дункан Сміт заявили, що трибунал повинен бути створений для розгляду “вочевидь незаконної війни” на тих самих принципах, якими керувалися союзники, зустрівшись у 1941 році, щоб закласти основу для Нюрнберзького суду над нацистськими лідерами.

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– Минуло 10 місяців відтоді, як Росія за підтримки Білорусі розпочала одне з найбільших наземних вторгнень у Європу з часів Другої світової війни. Відтоді тисячі українських цивільних осіб були вбиті або поранені, 8 млн людей були змушені покинути свої будинки, а близько 8 млн стали біженцями. Цивільна інфраструктура та економічні активи на десятки мільярдів були знищені або пограбовані, а пам’ятки культури перетворилися на руїни, – йдеться в заяві.

За словами прихильників створення трибуналу, він має посилити тиск на Росію та російського диктатора Володимира Путіна. Це запобігатиме поїздкам високопоставлених російських чиновників через страх перед арештом, продемонструє солідарність з Україною, яка запросила трибунал, і надішле сигнал міжнародній спільноті про те, що агресія не залишиться безкарною.

– Якщо ці акти агресії будуть доведені в суді, вони можуть являти собою те, що на Нюрнберзькому процесі було названо “вищим міжнародним злочином”. Адже саме зі злочину агресії часто випливає більшість інших міжнародних злочинів – воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид, – вказано у повідомленні.

Заява була складена колишнім прем’єр-міністром Гордоном Брауном і Філіпом Сендсом, професором права, який першим висунув ідею створення спеціального трибуналу.

Хоча Міжнародний кримінальний суд вже розглядає звинувачення у воєнних злочинах і злочинах проти людяності у зв’язку з повномасштабним вторгненням РФ в Україну, прихильники створення спеціального трибуналу кажуть, що він необхідний, оскільки МКС не має повноважень для розгляду злочину агресії.

Україна неодноразово закликала притягти до відповідальності всіх, хто розв’язав війну, і не допустити будь-якого повторення агресії.

Наприкінці листопада парламентська асамблея НАТО визнала Росію державою-терористом. А також закликала створити спеціальний міжнародний трибунал.