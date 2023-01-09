Напряженная, но контролируемая: спикер ГПСУ о ситуации на границе с Беларусью

Январь, 09 в 15:51

Ситуация по границе Украины с Беларусью остается контролируемой, хотя достаточно напряженной, поэтомы мы должны быть готовы ко всему, заявил в эфире телемарафона спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

— Относительно нагнетания ситуации: и РФ, и Беларусь даже своими совместными учениями постоянно обостряют ситуацию на этом направлении. К тому же мы видим, что Беларусь активно используется как площадка для этих совместных учений. Сейчас они анонсировали учения авиации, до этого — только учения сухопутных подразделений, — отметил он.

По его словам, таким образом Беларусь уже фактически учавствует в войне РФ против Украины, предоставляя свою территорию, воздушное пространство и инфраструктуру.

При этом Демченко отметил, что непосредственно возле границы не фиксируется перемещение техники, полеты авиации или иные провокации.

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— Но такими маневрами, нагнетаниями ситуации о наращивании так называемой региональной группировки войск союзной страны они нагнетают постоянно ситуацию. Поэтому мы вынуждены держать на этом направлении необходимое количество сил и средств, чтобы в случае попыток вторжения на территорию Украины дать отпор врагу, — подытожил спикер ГПСУ.

На днях пограничники заявили, что Россия держит на территории Беларуси чуть более 10 тыс. военных, однако этого мало для повторного вторжения в Украину с этого направления.