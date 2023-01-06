Сколько российских военных находятся на территории Беларуси — данные ГПСУ

Январь, 06 в 17:10

Россия удерживает на территории Беларуси чуть более 10 тыс. военных, однако этого мало для повторного вторжения в Украину с этого направления, заявил в эфире телемарафона спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

— Ситуация на границе с Беларусью остается контролируемой и стабильной. Каких-то угроз рядом с границей мы не видим. Не фиксируем перемещения ни военной техники у нашей границы, ни перемещения личного состава или подразделений РФ, или Беларуси, которые бы делали какие-то демонстрационные действия, — подчеркнул он.

По его словам, сейчас в Беларуси нет ударной группировки, способной на повторное вторжение в Украину.

— Из подразделений ВС РФ в Беларуси сейчас находится чуть более 10 тыс. солдат, которые привлечены к учениям. Не исключено, что часть из них будет переброшена на восток Украины для пополнения российских подразделений, — уточнил он.

По его мнению, на территорию Беларуси взамен могут завезти новые подразделения российских военных для продолжения подготовки.

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— Но врага нельзя недооценивать, потому что Россия может в любой момент использовать это направление для вторжения, или же продолжать накапливать силы. Поэтому мы укрепляем как линию границы, так и приграничные районы, и готовы к любому развитию событий, — подытожил Демченко.

Накануне Минобороны Беларуси сообщило об усилении совместной с РФ военной группировки вооружением, солдатами и специальной техникой якобы для проведения совместных авиационных учений.