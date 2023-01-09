Напружена, але контрольована: спікер ДПСУ про ситуацію на кордоні з Білоруссю

Січень, 09 в 15:51

Ситуація на кордоні України з Білоруссю залишається контрольованою, хоча досить напруженою, тому ми маємо бути готові до всього, заявив в ефірі телемарафону спікер Держприкордонслужби Андрій Демченко.

– Щодо нагнітання ситуації: і РФ, і Білорусь навіть своїми спільними навчаннями постійно загострюють ситуацію на цьому напрямку. До того ж ми бачимо, що Білорусь активно використовується як майданчик для цих спільних навчань. Зараз вони анонсували навчання авіації, до цього – лише навчання сухопутних підрозділів, – зазначив він.

За його словами, таким чином Білорусь уже фактично бере участь у війні РФ проти України, надаючи свою територію, повітряний простір та інфраструктуру.

Водночас Демченко зазначив, що безпосередньо біля кордону не фіксується переміщення техніки, польоти авіації чи інші провокації.

Зараз дивляться

– Але такими маневрами, нагнітаннями ситуації про нарощування так званого регіонального угруповання військ союзної держави вони нагнітають постійно ситуацію. Тому ми змушені тримати на цьому напрямку необхідну кількість сил і засобів, щоб у разі спроб вторгнення на територію України дати відсіч ворогу, – підсумував речник ДПСУ.

Днями прикордонники заявиди, що Росія утримує на території Білорусі трохи більше 10 тис. військових, проте цього замало для повторного вторгнення в Україну з цього напрямку.