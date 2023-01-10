Січень, 10 в 12:56

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Нещодавно стало відомо, що США в своєму найближчому пакеті допомоги можуть надати Україні ракети ППО RIM-7 Sea Sparrow. Ці снаряди мають здатність збивати крилаті ракети як із землі, так і з моря.

Ракети протиповітряної оборони оснащені радіолокаційним наведенням і, зокрема, використовуються для перехоплення літаків та крилатих ракет. Характеристики снарядів Sea Sparrow – читайте в матеріалі.

Зараз дивляться

За словами військового експерта Олексія Гетьмана, раніше Sea Sparrow була ракетою класу повітря-повітря (у своєму початковому варіанті), яку використовували повітряні сили США. Вони удосконалили її до повітря-земля, а зараз доробляють снаряди до класу земля-повітря або земля-земля.

Якщо буде земля-повітря, то ми розуміємо, що це може бути зенітна ракета. Є розмови про те, що вони можуть переобладнати ці ракети до наших пускових установок С-300 комплексу і Бук. Я можу повірити в те, що цю ракету можна адаптувати на комплекс Бук. Адже в нас грамотні інженери, які зможуть це зробити.

Хоч Sea Sparrow – це ракети доволі малої дальності, але для тих цілей, для яких ми будемо їх використовувати, велика дальність не потрібна. Вистачить снарядів, які знищують ракети на відстані 60-70 км.

Також у цих ракет є радіолокаційне наведення. За його допомогою можна і перехоплювати, і збивати літаки з крилатими ракетами. Однак кількість ракет та їхня точна модифікація наразі невідомі.

RIM-7 Sea Sparrow називають ще морським горобцем, адже це – керована корабельна зенітна ракета, яку розробили в 60-х роках минулого століття.

Sea Sparrow: характеристики