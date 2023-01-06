Для роботи по крилатих ракетах та літаках: США нададуть Україні зенітні ракети Sea Sparrow

Січень, 06 в 13:56

США мають намір вперше передати Україні зенітні ракети Sea Sparrow з радіолокаційним наведенням, які можна запускати з моря або з суші для перехоплення літаків чи крилатих ракет.

Про це повідомляє видання Politico.

За словами двох джерел, українським військовим вдалося пристосувати свої радянські установки Бук для стрільби ракетами Sea Sparrow.

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Досі Тайвань був єдиною країною, яка використовувала версію ракет наземного базування, тоді як військово-морські сили США та багато союзників використовують модифікацію, встановлену на кораблі.