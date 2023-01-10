Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область из Градов и артиллерии, повреждены дома и кафе
В ночь на вторник, 10 января, войска РФ из Градов и тяжелой артиллерии обстреляли Никопольский район Днепропетровской области.
Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
– Россияне дважды за ночь обстреляли Никопольский район. Под вражеский огонь попала Марганецкая община. Туда прилетело более 30 смертоносных снарядов, — говорится в сообщении.
Резниченко отметил, что повреждены дома и кафе. Люди не пострадали, последствия еще выясняются.
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Также ночью 10 января, по словам очевидцев, неоднократно были слышны звуки взрывов в Херсоне.
Источник: Валентин Резниченко