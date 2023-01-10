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Факти / Україна

Окупанти обстріляли Дніпропетровщину з Градів і артилерії, пошкоджені будинки та кафе

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Окупанти обстріляли Дніпропетровщину з Градів і артилерії, пошкоджені будинки та кафе

У ніч на вівторок, 10 січня, війська РФ із Градів та важкої артилерії обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомляє глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

– Росіяни двічі за ніч обстріляли Нікопольський район. Під ворожий вогонь потрапила Марганецька громада. Туди прилетіло понад 30 смертоносних снарядів, – йдеться в повідомленні.

Резніченко зазначив, що пошкоджені будинки та кафе. Люди не постраждали, наслідки ще з’ясовуються.

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Також уночі 10 січня, за словами очевидців, неодноразово було чутно звуки вибухів у Херсоні.

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Джерело: Валентин Резніченко

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