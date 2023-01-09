Вся земля под Соледаром в труппах оккупантов и в шрамах от ударов — Зеленский

Несмотря на то, что Россия сконцентрировала наибольшие усилия на Соледаре, все равно результатом этой тяжелой и продолжительной битвы станет освобождение всего Донбасса.

Об этом в своем традиционном вечернем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

— Бахмут и Соледар, Кременная и Сватово, общие перспективы на Донбассе на ближайшие недели. Битва за Донбасс продолжается. И хотя оккупанты сейчас сконцентрировали наибольшие свои усилия на Соледаре, все равно результатом этой тяжелой и продолжительной битвы станет освобождение всего нашего Донбасса, — отметил глава государства.

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Кроме того, он поблагодарил всех воинов, которые защищают Бахмут и Соледар и проявляют максимальную стойкость.

— Это очень тяжело – там почти не осталось целых стен… Благодаря стойкости наших воинов там, в Соледаре, мы выиграли для Украины дополнительное время и дополнительные силы. А что хотела Россия там выиграть? Полностью все разрушено, жизни почти не осталась. И тысячи их людей утрачены: вся земля под Соледаром в труппах оккупантов и в шрамах от ударов. Вот такой вид и имеет безумие, — отметил Зеленский.

Также глава государства добавил, что мир знает, что “каждый день российского присутствия на украинской земле – это смерть, ранения, боль и страдания людей”.

— Украина должна получить все то, что необходимо, чтобы изгнать террористов из нашей земли и надежно защитить наших людей от любых российских эскалационных планов. Я уверен, что это оружие и техника будут у наших воинов на фронте. Уже скоро, – сказал он.

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