Январь, 11 в 0:19

Украинские защитники, которые защищают Соледар от вражеского наступления, говорят, что обстановка в городе очень тяжелая, но управляемая.

Об этом вечером 10 января сообщила пресс-служба 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады, которая защищает Соледар.

— Работаем и уничтожаем оккупантов. Несмотря ни на что. Обстановка очень тяжелая, но управляемая: мы оставляем только то, что считаем нецелесообразным удерживать. И только своим решением. Никто не может нам навязать свою волю. Соледар уже кровью вписан в историю бригады, ВСУ и Украины, — сообщили военные.

В 46-й ОДШБ отдельно прокомментировали видео, обнародованное наемниками из ЧВК Вагнера, которые ранее заявляли, что контролируют центр Соледара.

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— Всех любителей поснимать видео и выдать это за продвижение, а также сообщить о нашем окружении, приглашаем заняться настоящим мужским делом и перестать прятаться в подвалах, — написали украинские защитники.

Спустя почти три часа, после публикации этой записи, в Telegram канале бригады появилось следующее сообщение: “Ну что, русня? Как вам? Как там ультиматум и окружение?”.

Параллельно с этим, в российских СМИ распространяется заявление главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, в котором тот заявил, что Соледар полностью взят под контроль его наемников, а в самом городе идут бои.

В ответ на это, в 46-й ОДШБ призвали не верить заявлениям оккупантов про пленных украинцев.

— Нет никакого плена. Не верьте этому (вранью, — Ред.). Сейчас на нас хайпует каждый осел, — добавили бойцы ВСУ.

Впрочем, советник Офиса президента Алексей Арестович, во время эфира с Марком Фейгиным 10 января, сообщил, что Соледар пока не находится в окружении. По его словам, город сейчас “полузахвачен”, а ВСУ удерживают запад и север города.

В то же время Алексей Арестович добавил, что дорога, которая ведет к Соледару с юга, находится под огневым контролем оккупантов.

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские защитники сдерживают атаки РФ под Соледаром, в то же время подступы к ВСУ уже усеяны телами погибших оккупантов. Впрочем, все еще продолжаются тяжелые бои за удержание Соледара.