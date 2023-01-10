Январь, 10 в 20:34

Украинские защитники сдерживают атаки РФ под Соледаром, когда подступы к ВСУ уже усеяны телами погибших оккупантов.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

— Продолжаются тяжелые бои за удержание Соледара. Враг не обращает внимания на большие потери своего личного состава и продолжает активно штурмовать, — сообщила она.

По ее словам, подступы к украинским позициям “просто усеяны телами погибших бойцов противника”.

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При этом украинские бойцы мужественно держат оборону.

— Так отчаянно сражаться с большим и мощным врагом может только очень сильная нация, — написала Маляр.

Накануне в Министерстве обороны Украины сообщали, что российские войска после отступления и неудачной попытки захватить Соледар провели перегруппировку и возобновили кровавый штурм.

По оценкам британской разведки, несмотря на усиление давления на Бахмут оккупанты вряд ли смогут его окружить в ближайшее время.