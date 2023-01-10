Подступы к позициям ВСУ усеяны телами противника: Маляр о боях за Соледар
Украинские защитники сдерживают атаки РФ под Соледаром, когда подступы к ВСУ уже усеяны телами погибших оккупантов.
Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
— Продолжаются тяжелые бои за удержание Соледара. Враг не обращает внимания на большие потери своего личного состава и продолжает активно штурмовать, — сообщила она.
По ее словам, подступы к украинским позициям “просто усеяны телами погибших бойцов противника”.
При этом украинские бойцы мужественно держат оборону.
— Так отчаянно сражаться с большим и мощным врагом может только очень сильная нация, — написала Маляр.
Накануне в Министерстве обороны Украины сообщали, что российские войска после отступления и неудачной попытки захватить Соледар провели перегруппировку и возобновили кровавый штурм.
По оценкам британской разведки, несмотря на усиление давления на Бахмут оккупанты вряд ли смогут его окружить в ближайшее время.