Січень, 11 в 0:19

Українські захисники, які захищають Соледар від ворожого наступу, кажуть, що обстановка в місті дуже важка, але керована.

Про це ввечері 10 січня повідомила пресслужба 46-ї окремої десантно-штурмової бригади, яка боронить Соледар.

– Працюємо і знищуємо окупантів. Незважаючи ні на що. Обстановка дуже важка, але керована: ми залишаємо тільки те, що вважаємо недоцільним утримувати. І тільки своїм рішенням. Ніхто не може нам нав’язати свою волю. Соледар уже кров’ю вписаний в історію бригади, ЗСУ та України, – повідомили військові.

У 46-й ОДШБ окремо прокоментували відео, оприлюднене найманцями з ПВК Вагнера, які раніше заявляли, що контролюють центр Соледару.

Зараз дивляться

– Усіх любителів познімати відео і видати це за просування, а також повідомити про наше оточення, запрошуємо зайнятися справжньою чоловічою справою і перестати ховатися в підвалах, – написали українські захисники.

Майже за три години, після публікації цього запису, у Telegram-каналі бригади з’явилося таке повідомлення: “Ну що, русня? Як вам? Як там ультиматум і оточення?”.

Паралельно з цим, у російських ЗМІ поширюється заява ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина, в якій той заявив, що Соледар повністю взято під контроль його найманців, а в самому місті тривають бої.

– Немає ніякого полону. Не вірте цій (брехні, – Ред.). Зараз на нас хайпує кожен осел, – додали бійці ЗСУ.

Утім, радник Офісу президента Олексій Арестович, під час ефіру з Марком Фейгіним 10 січня, повідомив, що Соледар поки що не перебуває в оточенні. За його словами, місто зараз “напівзахоплене”, а ЗСУ утримують захід і північ міста.

Водночас Олексій Арестович додав, що дорога, яка веде до Соледару з півдня, знаходиться під вогневим контролем окупантів.

Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що українські захисники стримують атаки РФ під Соледаром, водночас підступи до ЗСУ вже усіяні тілами загиблих окупантів. Втім, все ще тривають важкі бої за утримання Соледару.