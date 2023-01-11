Січень, 11 в 13:44

Зниження артилерійського вогню з боку російських військ, про що пишуть західні ЗМІ, пов’язане з безлімітним використанням снарядів ще влітку, коли окупанти сподівалися на швидкі результати.

Про це в ефірі телемарафону заявив спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

– За останню добу на Бахмутському напрямку було 249 обстрілів з різних видів артилерії. Але якщо порівняти з літом, коли росіяни не знали, скільки триватиме кампанія, розраховуючи на швидкі результати, вони фактично безлімітно використовували снаряди 122-го та 152-го калібрів, – пояснив він.

За його словами, зараз ворог зосередив сили на конкретних напрямах – Бахмутському, Авдіївському та Лиманському – “і вже дозволити собі постійного вогневого дощу вони не можуть”.

Зараз дивляться

– Їм вже потрібно доставляти боєприпаси з більшої відстані, вони шукають їх у різних країнах, тому що неймовірна інтенсивність війни, – сказав Череватий, додавши, що ЗСУ також постійно знищують ворожі склади та артилерійські установки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 322-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.