Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Росія може обстріляти Україну ракетами і дронами 12-15 січня – Арестович

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Росія може обстріляти Україну ракетами і дронами 12-15 січня – Арестович
Фото: Getty Images

Російські окупанти можуть обстріляти Україну ракетами та дронами в кінці цього тижня, 12-15 січня.

Про це в ефірі Фейгін Live заявив радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович.

Він зазначив, що в будь-який момент росіяни можуть змінити свої плани, проте дати 12-15 січня випливають “з ритмів, в яких вони стріляють”.

Зараз дивляться

– Чекаємо на обстріл крилатими ракетами з Шахедами. Якщо охарактеризувати ситуацію – ми в обороні. Але за цей час ми накопичуємо сили, а потім трапляється щось на зразок Харківської чи Херсонської операції, – сказав радник глави ОП.

Арестович наголосив, що мета ЗСУ – виснажити противника і позбавити його можливості наступати.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 322-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Читайте
Затягування є поганим сценарієм: Подоляк дав прогноз, коли закінчиться війна

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка