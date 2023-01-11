Росія може обстріляти Україну ракетами і дронами 12-15 січня – Арестович

Січень, 11 в 0:04

Російські окупанти можуть обстріляти Україну ракетами та дронами в кінці цього тижня, 12-15 січня.

Про це в ефірі Фейгін Live заявив радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович.

Він зазначив, що в будь-який момент росіяни можуть змінити свої плани, проте дати 12-15 січня випливають “з ритмів, в яких вони стріляють”.

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– Чекаємо на обстріл крилатими ракетами з Шахедами. Якщо охарактеризувати ситуацію – ми в обороні. Але за цей час ми накопичуємо сили, а потім трапляється щось на зразок Харківської чи Херсонської операції, – сказав радник глави ОП.

Арестович наголосив, що мета ЗСУ – виснажити противника і позбавити його можливості наступати.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 322-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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